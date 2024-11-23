تكنولوجيا: هاتف iPhone 16 يتفوق على إصدار سامسونج Galaxy S24 Ultra في آداء الكاميرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شارك موقع DxOMark نتائج إختبارات الكاميرة للإصدارات الأخيرة من الهواتف الذكية التي قدمت هذا العام، ولقد سجل هاتف iPhone 16 أعلى نتائج في إختبارات الكاميرة ليتفوق على إصدار سامسونج Galaxy S24 Ultra.

قدمت ابل هواتف iPhone 16 Pro هذا العام بالعديد من الترقيات مقارنة بالإصدارات السابقة من هواتف Pro، وعلى رأس هذه الترقيات كاميرة periscope telescope التي قدمت للمرة الأولى في هاتف iPhone 16 Pro، مع تحسينات في الكاميرة المميزة بزوايا عرض فائقة الإتساع.

ولا يختلف الحال مع الإصدار الرئيسي من السلسلة هذا العام، فعلى الرغم من دعم هاتف iPhone 16 بإعدادات الكاميرة التي قدمت في iPhone 15، إلا الإصدار الجديد جاء ببعض التحسينات في الآداء.

ولقد أكدت إختبارات DxOMark على أن الإصدار الرئيسي من سلسلة هواتف الأيفون سجل 147 نقطة في نتائج إختبارات الكاميرة، لذا إستطاع التفوق على إصدار Galaxy S24 Ultra الذي سجل 144 نقطة.

إلا أن كاميرة هاتف جوجل Google Pixel 9 إستطاعت أن تتفوق على كاميرة iPhone 16، حيث سجل إصدار جوجل 154 نقطة في الإختبارات، إلا أن موقع DxOMark أكد على قدرة وإمكانيات الكاميرة في هاتف iPhone 16 بشكل عام ، حيث يقدم أفضل آداء في إنتاج لون البشرة بشكل دقيق، مع دقة الألوان بشكل عام في اللقطات أو عند تسجيل الفيديو.

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