وسائل إعلام إسرائيلية: تسلل مسيّرتَين على الأقل إلى الجليلَين الغربي والأعلى أُطلقتا من لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، بأنّ "مسيّرتَين على الأقل أُطلقتا من لبنان، تسلّلتا إلى الجليلَين الغربي والأعلى".

وكانت قد ذكرت الجبهة الدّاخليّة الإسرائيليّة، منذ بعض الوقت، أنّ "صفّارات الإنذار تدوي في شوميرا وزرعيت ورأس الناقورة وبلدات في الجليل، إثر الاشتباه بتسلّل مسيّرة".