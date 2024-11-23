تكنولوجيا: شاومي تقدم تفاصيل جديدة حول هاتف Redmi K80 Pro في إعلان تشويقي جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت شاومي إعلان تشويقي جديد اليوم للكشف عن تفاصيل أكثر حول هاتفها المرتقب Redmi K80 Pro قبل إنطلاق الحدث الرسمي في 27 من نوفمبر.

تخطط شاومي لإطلاق سلسلة هواتف Redmi Note 14 للأسواق العالمية في حدث يعقد الشهر المقبل، على أن تتضمن السلسلة ثلاثة إصدارات هم الإصدار الرئيسي وRedmi Note 14 Pro، وأيضاً Redmi Note 14 Pro Plus، ومن المقرر أن تنطلق هذه الإصدارات في السوق الهندي في 9 من ديسمبر.

بينما ينطلق حدث شاومي في السوق الصيني لإطلاق هواتف Redmi K80، وRedmi K80 Pro، كما تقدم العملاق الصيني سماعة Redmi Buds 6 Pro اللاسلكية، وRedmi Watch 5 خلال الحدث.

أكدت التفاصيل الجديدة التي جاءت من شاومي على أن هاتف Redmi K80 Pro يأتي بجودة عرض 2K، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 6000 mAh.

ولقد كشفت التسريبات السابقة عن دعم هاتف Redmi K80 Pro بشاشة مميزة بجودة عرض 2K، مع حواف فائقة النحافة، وتصميم مسطح للشاشة.

كما يتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية، أيضاً تشير التسريبات إلى أن الشاشة مطورة لإستهلاك أقل للطاقة، مما يوفر عمر شحن أطول للهاتف.

أيضاً أكدت شاومي على أن بطارية Redmi K80 Pro تأتي بتقنية silicon-carbon (Si/C) كبديل لتقنية lithium-ion (Li-ion)، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقدرة 50 W، والشحن السريع بقدرة 120 W.

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