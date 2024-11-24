الدفاع التركية: تحييد 7 عناصر من "بي كي كي" شمالي العراق وسوريا

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ "تحييد 6 عناصر من تنظيم "بي كي كي"، في مناطق عمليّتَي "درع الفرات" و"نبع السّلام" شمالي سوريا، وتحييد إرهابي آخر في منطقة متينا شمالي العراق".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "العمليّات العسكريّة للقضاء على الإرهاب في منابعه، تتواصل برًّا وجوًّا بكلّ عزيمة وإصرار"، مشدّدةً على أنّ "لا مفرّ للإرهابيّين، أينما كانوا، من النّهاية الحتميّة الّتي تنتظرهم".

وكانت قد كشفت الوزارة في 21 الحالي، أنّ "القوّات المسلّحة التّركيّة تمكّنت من تحييد 34 عنصرًا من التّنظيم، خلال عمليّات آخر أسبوع شمالي العراق وسوريا"، مبيّنةً أنّ "عدد الإرهابيّين الّذين تمّ تحييدهم منذ مطلع العام الحالي، ارتفع إلى 2539".