تكنولوجيا: هاتف Galaxy M05 ينطلق رسمياً بمعالج Helio G85

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري اليوم عن هاتف Galaxy M05 الذي ينطلق بمعالج Helio G85، وقدرة بطارية 5000 mAh، على أن ينطلق بسعر 95 دولار.

يتميز هاتف Galaxy M05 بشاشة IPS LCD بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض HD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 60Hz.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية ينطلق هاتف Galaxy M05 بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل في ثقب يتوسط الشاشة.

كما تدعم سامسونج هاتف Galaxy M05 برقاقة معالج Helio G85، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

وينطلق هذا الإصدار بواجهة One UI Core 6.0 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 14، على أن يدعم الهاتف 2 من التحديثات لنظام الأندوريد، و4 تحديثات لبرمجيات الحماية.

أيضاً يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بقدرة الشحن السريع 25W، ويتوفر الهاتف باللون الأخضر بسعر 95 دولار.

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