تكنولوجيا: جميع مستخدمي Gemini يمكنهم الآن إنشاء صور باستخدام Imagen 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم الإعلان في أواخر شهر أغسطس عن إتاحة إنشاء الصور باستخدام Imagen 3 لجميع مستخدمي Gemini، إلى جانب ميزات أخرى مثل Gems.

لقد تم الكشف عن هذه الميزة في مؤتمر I/O 2024 في شهر مايو، حيث ركزت جوجل على ثلاثة جوانب رئيسية في Imagen 3 لتحسين تجربة المستخدم:

جودة الصور المذهلة: تقدم تفاصيل واضحة وألوان نابضة بالحياة مع تقليل العيوب.

مرئيات نابضة بالحياة: صور واقعية تجعل التفاصيل تبرز بشكل لافت.

أنماط متنوعة: تتيح للمستخدمين الاختيار بين أنماط مثل الزيوت الكلاسيكية والفن الرقمي الحديث.

يمكن للمستخدمين البدء بإنشاء الصور من خلال تقديم مطالبات بالرسم أو الإنشاء، وتحديد النمط المطلوب مثل “الرسم بالألوان المائية الواقعية” أو “الرسم التوضيحي بالرسوم المتحركة”، ويقوم Gemini بإنتاج الصورة باستخدام Imagen 3. بعد اكتمالها، يمكن للمستخدمين تنزيل الصورة مع وجود علامة SynthID المائية.

والآن، أصبح Imagen 3 متاحًا لجميع مستخدمي Gemini في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الحسابات المجانية. ومع ذلك، لا يمكن للمستخدمين المجانيين إنشاء صور تحتوي على أشخاص في الوقت الحالي.

بدأت جوجل في إتاحة هذه الميزة بشكل مبكر لمستخدمي Gemini Advanced و Business و Enterprise في شهر مايو الماضي.

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