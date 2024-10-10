تكنولوجيا: Ring تتفوق على Google Nest بإطلاق بحث فيديو مدعوم بالذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أمازون مؤخرًا عن ميزة بحث ذكي جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للفيديوهات التي تلتقطها كاميرات Ring، لتتفوق بذلك على جوجل في هذا المجال.

خلال معاينة جوجل لما هو قادم من ميزات الذكاء الاصطناعي لمنتجات Nest، عرضت الشركة استخدام تقنية Gemini لإنشاء أوصاف نصية طبيعية للأحداث التي تلتقطها كاميرات Nest. كما أن هذا التكامل مع Gemini سيمكن أيضًا من إجراء عمليات بحث طبيعية في أحداث الفيديو.

من المتوقع أن تكون هذه الميزة متاحة في منتجات Nest في وقت لاحق من هذا العام في إصدار تجريبي قبل إطلاقها بشكل واسع في عام 2025.

وفي منشور حديث، أوضحت أمازون أن “Smart Video Search” بدأت بالطرح في الإصدار التجريبي العام لمالكي Ring اعتبارًا من اليوم.

ستكون هذه الميزة متاحة لاحقًا لجميع المستخدمين كجزء من خدمة الاشتراك المحسّنة “Ring Home” والتي تشمل تسجيلًا على مدار 24 ساعة يوميًا وترقيات أخرى مقابل 19.99 دولارًا شهريًا.

سوف تسمح ميزة “Smart Video Search” في Ring للمستخدمين باستخدام اللغة الطبيعية للبحث في سجل الأحداث التي التقطتها كاميراتهم.

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