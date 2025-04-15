شاهد بالصورة والفيديو.. زواج أحد أبطال معركة “المدرعات” يخطف الأضواء ويتصدر “الترند” على السوشيال ميديا بالسودان

تصدر زفاف أحد أبطال معركة المدرعات, بين الجيش وقوات الدعم السريع, الترند, على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت عدد من الصفحات الإسفيرية بنشر مقطع فيديو من لحظات زفاف البطل “محمد”, الذي كان يقاتل ضمن صفوف الجيش. الفيديو لاقى إعجاب منقطع النظير من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, مع تعليقات إيجابية تبارك للعريس وعروسته الزواج السعيد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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