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نظّمت إدارة المعامل وبنوك الدم بوزارة الصحة بولاية الخرطوم حملة تطوعية كبرى للتبرع بالدم بمستشفى الكباشي، تحت رعاية الخليفة عبد الوهاب خليفة الكباشي، وبإشراف د. سمؤل حاج عثمان، مدير الإدارة العامة للمعامل وبنوك الدم، ود. طه الكباشي، مدير المستشفى.
وتهدف الحملة إلى دعم جرحى ومصابي العمليات الحربية في معركة الكرامة، وتوفير الإمداد اللازم من الدم، تأكيدًا على الوقوف صفًا واحدًا مع القوات المسلحة، وتعزيز مشاعر الانتماء والولاء الوطني.
ودعا د. طه الكباشي المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في هذه المبادرة الإنسانية والوطنية، مشيرًا إلى أن “قطرة دم واحدة قد تعيد الحياة لمجاهد يواصل الدفاع عن تراب الوطن”.
وأكدت الحملة أن “الجيش الأبيض” المتمثل في الكوادر الطبية، يقف وفياً إلى جانب “الجيش الأخضر” في خندق واحد، دفاعًا عن كرامة الوطن وسعيًا لتحقيق الأمن والاستقرار.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر صحة الخرطوم تنظم قافلة للتبرع بالدم دعماً لجرحى معركة الكرامة بمستشفى الكباشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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