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كيكل: هذه الحرب كشفت من الصليح والضار للسودان – فيديو

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اسماء عثمان 0 تبليغ

  • كيكل: هذه الحرب كشفت من الصليح والضار للسودان – فيديو 1/2
  • كيكل: هذه الحرب كشفت من الصليح والضار للسودان – فيديو 2/2

قال قائد قوات درع السودان أبو عاقلة كيكل إن هذه الحرب كشفت من الصليح والضار للسودان ونطمئن الشعب السوداني بعودة البلاد أفضل من السابق.

الجزيرة – السودان

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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