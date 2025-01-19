تكبيد مليشيا الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد بمحور الصحراء بشمال دارفور

كبدت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح ، والقوات المسلحة ، والمقاومة الشعبية في معركتها التي دارت يوم أمس بمحور الصحراء بمنطقة “دري شقي ” شمال مليط ، متحرك مليشيا الجنجويد القادمة من دولة ليبيا بقيادة المجرم عبد الرحيم دقلو ، شقيق الهالك ، خسائر فادحة في الأرواح ، ونفوق أكثر من ثمانية قادة بارزين ، وفرار من تبقي منهم تاركين خلفهم أرتالآ من الجثث ، فضلآ عن إلقاء القبض علي عدد كبير من الأسرى ، وتدمير (١٢) عربة قتالية ، والاستيلاء علي (١٠) سيارات .

وكشفت في بيانها الصادر اليوم باسم عضو اللجنة الإعلامية بالقوة المشتركة ، النقيب متوكل علي وكيل (أبوجا) عبر صفحتها على الفيسبوك ، أن المليشيا قد حشدت مرتزقة من دول أخرى كانوا تحت التدريب في ليبيا، وأتت بهم بغرض فتح الطريق الصحراوي الرابط بين دارفور وليبيا.

واكدت القوى المشتركة عزمها علي دحر المليشيا ، وإسترداد كل المناطق التي دنستها المليشيا المتمردة.

وقالت أن النصر قادم لا محالة بإذن الله.سائلة المولي عز وجل الرحمة والجنة للشهداء ، وعاجل الشفاء للجرحي.

وفيما يلي تورد (سونا) نص بيان القوة المشتركة:

بسم الله الرحمن الرحيم

القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح :

إلى جماهير شعبنا الأبي:

في ملحمة بطولية جديدة من ملاحم معركة الكرامة الوطنية، إستبسلت قواتكم المشتركة والقوات المسلحة والمقاومة الشعبية يوم أمس، في معركة بطولية مليئة بالإنتصارات ، في محور دري شقي شمال مليط. هذه المعركة كانت معركة بطولية ستسطر في التاريخ حيث حشد مليشيا الدعـم السريع مرتـزقة من دول أخرى كانوا تحت التدريب في ليبيا بغرض فتح الطريق بين صحراء الحدودية و دارفور.

لكن بفضل الله ثم بفضل أبطالكم، كبدنا العدو خسائر فادحة في العتاد والأرواح، مما جعل العدو فر هارباً تاركاً خلفه أرتالاً من الجثث والسيارات القتالية. تم تدمير 12 عربة قتالية وإستلام 10 عربة، وعدد كبير من الأسرى و نفوق أكثر من ثمانية قادة بارزين من صفوف المليشيات.

هذه المعركة أظهرت عجز العدو وعدم قدرته على مواجهة شجاعة أبطالنا و الشعب السوداني أجمع.

المليشيات كانوا بقيادة المجرم شقيق الهالك عبد الرحيم دقلو الذي ظهر خائفاً حتى في لحظة ظهوره للفيديوهات، ممـا يؤكد عدم قدرته على قيادة قواته.

نؤكد لكم بأننا عازمون على تحرير هذه البلاد من الأنجاس والخونة ليعيش الشعب السوداني بالأمن والأمان. سنستمر في الكفاح من أجل حماية شعبنا و وطننا من دنس هولاء المليشيات.

نحن نهنئكم على هذه الانتصارات و نؤكد بأننا مستمرين لدحر المليشيات لأخر نفق في السودان و تحقيق النصر النهائي وأن النصر قادم لا محالة.

المجد و الخلود لشهداءنا الأبرار، والشفاء العاجل للجرحى

الخزي و العار للمعتدين و المرتزقة.

النقيب/ متوكل علي وكيل ابوجا

عضو اللجنة الإعلامية في القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح .