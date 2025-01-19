عودة مواطني جبال موية إلى قراهم

وسط حشد مهيب من مواطني جبال موية بوجوه يكسوها الأمل والفرحة بعودتهم إلى ديارهم التي هجروها بسبب مليشيا آل دقلو الإرهابية، أعرب دكتور السماني أحمد محمد ممثل الإعلام بالمقاومة الشعبية عن فرحته برجوع أهالي قرى جبال موية التي زُينت بدماء الشهداء في معركة الهجوم الأول معركة الكرامة التي إستمرت زُهاء الخمس ساعات ونصف والتي شارك فيها أسود النيل الأزرق وأبطال العرين سنار وتماسيح النيل الأبيض ممتدحاً جهود جهاز المخابرات الوطني لتوفير ترحيل لنقل المواطنين.

أشار عميد ركن/ عبد الله أحمد عمر قائد منطقة جبال موية العسكرية إلى عودة مواطني قرى جبال موية من ولايتي سنار والنيل الأبيض قائلاً جبال موية ستظل آمنة ومستقرة وعصية على المتمردين.

أبان عقيد/ فتحي آدم عيسي رئيس المقاومة الشعبية أن العودة الطوعية تمت برعاية القوات المسلحة والمقاومة الشعبية مؤكدين دورهم في توعية المواطن بالنواحي الأمنية وتوفير الخدمات.

وصف رئيس لجنة الإستنفار والمقاومة الشعبية /وحدة الغربي محلية سنار الأستاذ/ خالد عوض الكريم محمد زين التمرد بانه صفحة طُويت وكانت مليئة بالألم والحزن و بفضل وقفة القوات المسلحة وعراقتها أُستعيدت مناطق جبال موية حُرة أبية مشيراً إلى عملهم في وحدة الصف ورتق النسيج الإجتماعي.

أبان نائب رئيس لجنة الإستنفار المقاومة الشعبية الريف الغربي الأستاذ/صلاح الهادي أن القرى التي عادت اليوم بشرق الجبال والتي تشمل منطقة المحطة وجبل موية الكبير والأعور والكمر والكبيشاب أما القرى الأخرى ستتكامل عودتها في غضون الأيام القادمة.

بجانب ذلك عبر عدد من المواطنين عن فرحتهم بالعودة إلى منازلهم عن بالغ شكرهم وإمتنانهم للقوات المسلحة ولجنة الخدمات وكل من شارك في عودتهم إلى ديارهم وكل من حمل السلاح دفاعاً عن الوطن .

سونا