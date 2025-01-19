أكثر من 600 سوداني يحتمون داخل وزارة الدفاع بالعاصمة جوبا

أعلنت قوات دفاع شعب جنوب السودان.. أنها أنقذت “600” مواطن سوداني يبحثون الآن عن مأوى وحماية في مقرها العام، بيلفام، في العاصمة جوبا.

جاء ذلك في أعقاب احتجاجات عنيفة من قبل مواطنيين جنوب سودانيين غاضبين يومي الخميس والجمعة والتي اندلعت بسبب ما وصف بالقتل الوحشي لعشرات المواطنين من جنوب السودان في السودان.

وفي مؤتمر صحفي ليل الجمعة.. أكد المتحدث باسم الجيش اللواء لول رواي كوانق.. أن الجيش أنقذ مواطنين سودانيين من المحتجين في مختلف المناطق السكنية في جوبا مساء الخميس.

وقال لول: “اليوم، وصلوا إلى مقر الجيش للحماية. وحتى الآن، يتم إيواء حوالي 600 مواطن سوداني في المقر، حيث يتلقون الحماية”.

وأضاف أنه تم توزيع الطعام لهم، ويتم حاليًا تسجيل الأفراد للحصول على مزيد من المساعدة.

وبين لول أيضًا أنه تم نشر قوات إضافية لحماية المواطنين السودانيين، وتم توجيه أفراد الأمن لاعتقال أي شخص يتم ضبطه وهو ينهب أو يتلف الممتلكات.

وتابع :”بمجرد اكتمال عملية التسجيل، لن يكون هذا هو المأوى الدائم لهم، إن هذه أماكن عسكرية. إنهم هنا من أجل سلامتهم”.

وأوضح أنهم سيتواصلون مع الوزارات المعنية والمنظمات الإنسانية لتقييم احتياجاتهم وتحديد موقع آمن لهم.

التيار