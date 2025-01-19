تم تعليق جثتها في باب منزلها ..تصفية معلمة سودانية على يد مليشيا الدعم السريع بتهمة التعاون مع الجيش

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أفادت مصادر إعلامية بأن قوات الدعم السريع قد أقدمت في وقت مبكر من صباح اليوم، بتصفية المعلمة نادية بلال في قرية السقاي السروراب شمالي الخرطوم، حيث تم شنقها بتهمة التعاون مع الجيش السوداني، وذكرت المصادر أن الأستاذة نادية، التي كانت من معلمات الرعيل الأول، تم اختطافها بواسطة قوة مسلحة من عناصر الدعم السريع، حيث تم تعليق جثتها في باب منزلها بعد أن حاصروها حتى فارقت الحياة.
العربية
هبة علي
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