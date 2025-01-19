الدعم السريع تستبيح “اربجي” وتقتل (5) مواطنين

هاجمت مليشيا الدعم السريع، أمس السبت، مدينة “اربجي” بمحلية الحصاحيصا بولاية الجزيرة، ونتج عن الهجوم استشهاد (5) من المواطنين العزّل وإصابة آخرين، بالإضافة لنهب واسع للممتلكات، وتخريب ممنهج للمرافق العامة، بحسب ما أعلنه منبر الجزيرة. صحيفة السوداني

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