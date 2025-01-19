السعودية قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيم من الجنسية اليمنية و(3) مواطنين لسرقتهم مركبات واستخدامها في سرقة الأسلاك والقواطع الكهربائية والكيابل النحاسية من مبان تحت الإنشاء، وتم استرداد المركبات، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، وذلك حسبما أعلن الأمن العام اليوم السبت. جريدة الرياض

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كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الرياض تقبض على (4) أشخاص لسرقتهم مركبات واستخدامها في سرقة كيابل نحاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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