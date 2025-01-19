بيان مشترك لمثقَّفي وصحفيِّي وفنَّاني جمهوريَّة السُّودان وجمهوريَّة جنوب السُّودان حول حالة حقوق الإنسان والعنف ضد المدنيِّين

نحن، الموقِّعين أدناه، من مثقَّفي وصحفيِّي وفنَّاني جمهوريَّة السُّودان وجمهوريَّة جنوب السُّودان، نعرب عن بالغ قلقنا وأسفنا إزاء الانتهاكات الخطيرة الَّتي طالت المدنيِّين الأبرياء في عدد من المدن، بما في ذلك مدنيّ بجمهوريَّة السُّودان، وجوبا وأويل بجمهوريَّة جنوب السُّودان.

نؤكِّد رفضنا المطلق للعنف بكافَّة أشكاله، سواء أكان موجَّهًا ضد مدنيِّين على أساس انتماءاتهم العرقيَّة أو الدِّينيَّة، أو تمثَّل في استهداف ممتلكات الأبرياء والتُّجَّار. إنَّ هذه الأعمال المشينة تمثِّل انتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانيَّة، وتتناقض مع المواثيق الدَّوليَّة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الميثاق الأفريقيِّ لحقوق الإنسان والشُّعوب.

تشير التَّقارير الموثوقة إلى وقوع أحداث مأساويَّة في مدينة مدنيّ، حيث تعرَّض مدنيُّون من جمهوريَّة جنوب السُّودان لاعتداءات ممنهجة، وهو ما يمثِّل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان. وفي المقابل، تفيد تقارير أخرى بوقوع اعتداءات من متفلِّتين على ممتلكات التُّجَّار والمقيمين السُّودانيِّين في مدن جوبا وأويل، ممَّا يفاقم التَّوتُّرات ويهدِّد العلاقات بين الشَّعبين.

ندين بأشدِّ العبارات هذه الممارسات غير الإنسانيَّة، ونحذِّر من أنَّ استهداف المدنيِّين على أسس عرقيَّة أو دينيَّة أو قوميَّة يعيدنا إلى صفحات مؤلمة من تاريخنا المشترك، حيث تسبَّبت العنصريَّة والعنصريَّة المضادَّة في مآس جسيمة لكلا البلدين. إنَّ استمرار هذه الممارسات يهدِّد التَّعايش السِّلميَّ ويضعف فرص التَّعاون والاستقرار في المنطقة.

مطالبنا وتوصياتنا

ندعو حكومتي جمهوريَّة السُّودان وجمهوريَّة جنوب السُّودان إلى تحمُّل مسؤوليَّاتهما الكاملة في حماية جميع المدنيِّين، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلاً.

نطالب السُّلطات المعنيَّة في البلدين بإجراء تحقيقات عاجلة وشفَّافة ومستقلَّة بشأن هذه الأحداث، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وفقًا للمعايير الدَّوليَّة لحقوق الإنسان والقانون الإنسانيِّ الدَّوليِّ.

نؤكِّد على أهمِّيَّة تعزيز سيادة القانون وتطبيقه بعدالة وإنصاف لضمان سلامة وأمن جميع المواطنين والمقيمين في كلا البلدين، ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.

نطالب بإنشاء آليَّات تنسيق مشتركة بين السُّودان وجنوب السُّودان لمراقبة ومنع أيِّ انتهاكات قد تهدِّد المدنيِّين، وضمان سلامة اللَّاجئين والمحتجزين في مناطق النِّزاع.

ندعو المثقَّفين وقادة المجتمع المدنيِّ والقوى السِّياسيَّة والنقابيَّة ومنظَّمات المجتمع المدني والمراكز الثقافيَّة والفنَّانين في البلدين إلى العمل معًا من أجل إطلاق مبادرات تعزِّز روح الأخوَّة والتَّسامح والاحترام المتبادل، بعيدًا عن الاصطفافات السِّياسيَّة أو الأيديولوجيَّة الضَّيِّقة.

نحثُّ المجتمع الدَّوليَّ، لا سيَّما الاتِّحاد الأفريقيُّ ومنظَّمات حقوق الإنسان الإقليميَّة والدَّوليَّة، على دعم جهود البلدين لضمان السَّلام والاستقرار، والمساهمة في تقديم المساعدات الإنسانيَّة للضَّحايا والمتضرِّرين.

التزامنا الأخلاقيُّ والمستقبليُّ

إنَّ شعبي جمهوريَّة السُّودان وجمهوريَّة جنوب السُّودان تربطهما روابط تاريخيَّة وثقافيَّة وجغرافيَّة عميقة، ويتحمَّل المثقَّفون والصحفيُّون والفنَّانون في البلدين مسؤوليَّةً أخلاقيَّةً في توجيه الخطاب العامِّ نحو السَّلام والتَّعايش السِّلميِّ والوحدة.

نلتزم بمواصلة العمل مع جميع الأطراف، محلِّيًّا وإقليميًّا، لتعزيز ثقافة العدالة وحقوق الإنسان، وتحقيق مستقبل يعمُّه السَّلام والتَّسامح والكرامة للجميع.

الموقِّعون:

1- أديسون جوزيف

2- أتو عامر

3- ادور ابراهام كوت

4- أبراهام مرياك

5- بوي جون أوانق

6- دونقا قاي دونقا

7- دينق ميوم

8- سايمون أتير

9- سبت مقوك

10- سيد شريف جارالنبي

11- قرنق توماس ضل

12- عباس محمد إبراهيم

13- عبدالمتعال صابون

14- عثمان نواي

15- علي النور داؤود

16- عماد ببو

17- قاسم عبدالله الظافر

18- متوكل أوول مامور

19- مدثر حسين أبو قجة

20- محمد إبراهيم عمر (فطيرة)

21- مبارك أردول

22- منتصر إبراهيم الزين

23- ناجي محمود صالح

24- نياوان جون جوك

25- وول مطوك ديينق

26- ياسر فائز

27- يدجوك أقويت

28- استيلا قيتانو

29- حاتم الكناني

30- انور يل

31- حيدر عبدالكريم

32- خالد أحمد

33- عبدالباقى محمد الزبير

34- هيثم عثمان ( كمولو )

35- عبدالمنعم ابرهيم عباس ( عنكبة)

36- ميرغني عثمان

37- مهدي محمد موسى بابكر

38- لؤي عبدالرحمن

39- حاتم الياس

40- بيتر كير

41- معاوية يعقوب ضحية

42- محمد يوسف ذكريا(حمدي)

43- فضيل أحمد

44- ياسر العوض

مبارك اردول