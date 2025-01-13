مدير عام شركة كهرباء السودان القابضة يهنئ الشعب السوداني بتحرير مدينة ود مدني

تقدم السيد مدير عام شركة كهرباء السودان القابضة والعاملون بقطاع الكهرباء اليوم بالتهنئة الخالصة لجماهير الشعب السوداني وقواته المسلحة بتحرير مدينة ود مدني من المليشيا المتمردة. وقال مهندس مستشار عبدالله احمد محمد مدير الشركة انه في هذه اللحظات التاريخية وبعد جهود مضنية من العاملين والتي توجت باعادة الكهرباء لمدينة سنجة واستمرار الجهود لعودة التيار الكهربائي لكل المدن التي تم تحريرها من دنس التمرد ،نؤكد استعدادنا الكامل للعمل المتواصل لاعادة التيار الكهربائي لمدينة مدني ولكل المناطق المتضررة وقد صدرت التوجيهات للفرق الفنية من المهندسين والفنيين والعمال للبدء فوراً في تقييم حجم الدمار الذي لحق بمرافق الكهرباء ومن ثم العمل على اعادة التيار الكهربائي بعد صيانة وتأهيل محطات وخطوط شبكتي النقل والتوزيع في اسرع وقت ممكن. سونا

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