كتيبة الفرقان بالشمالية تواصل دعمها وإسنادها للقوات المسلحة

الجيش السوداني هنأت كتيبة الفرقان بالولاية الشمالية الشعب السوداني عامة ومواطني ولاية الجزيرة خاصة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى والمقاومة الشعبية والمستنفرين والمجاهدين بأسترداد مدينة ودمدنى من دنس التمرد وعلى إنتصاراتها الكبيرة في كافة محاور القتال.

وأكد أمير كتيبة الفرقان بالولاية الشمالية الاستاذ عيسى موسى عيسى فى تصريح (لسونا) أن الكتيبة أكملت ترتيباتها لوداع قافلة الدعم والاسناد للمقاتلين فى الخطوط الأمامية يوم غد الثلاثاء بدنقلا برعاية والى الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله وتشريف رئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية الفريق ركن مهندس دكتور صالح يسن صالح ووفد كتيبة الفرقان المركزى تحت شعار(تمضى قوافل الفرقان بثبات لحمى الأوطان ) وحيا فى تصريحه جهود ومساهمات مجتمع الولاية والخيرين للقافلة المتجهة يوم غد الثلاثاء للمرابطين في الخطوط الامامية.

وجدد مواصلة دعم وإسناد كتيبة الفرقان للقوات المسلحة فى معركة الكرامة حتى القضاء على آخر متمرد وتحقيق شعار الكتيبة( اقدام. بسالة.ثبات). سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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