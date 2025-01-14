انتصار القوات المسلحة اكثر من نصر ميداني ، فهو بالنسبة لنا تكسير لمشروع تكسير الدولة الوطنية بواسطة القوى الخارجيّة وزوال لمشروع الوصايا والاختطاف ، نجح هذا المشروع في عدد من دول الاقليم وهزمت إرادة الشعوب بواسطة القوى الخارجية واستطاعوا اعادة تشكيل المشهد حسب ما يريدون.
اننا إذ نحتفي اليوم ليس لاننا فقط هزمنا المليشيا بل هزمنا من كان خلفها دعما وسندا سياسيا ودشنا مرحلة الارادة الوطنية الصلبة التي لا تقبل إملاءات من الخارج وتستطيع أن تتصدى له وتفرض رغم كل شي إرادة وطنية خالصة وسيادة مهرت بالدماء والدموع واجب على الجميع احترامها، انه استقلال حقيقي ونصر فوق نصر ، إذا كانت الدولة القديمة سلمت من المستعمر تسليم فان هذه بعد ١٥ ابريل بنيت بتضحيات أبناءها وبناتها عدا ونقدا.
مبارك اردول
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