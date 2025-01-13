كباشي يعقد اجتماعا مع قادة الفرق العسكرية بمحور الجزيرة

عقد عضو مجلس السيادة الانتقالى نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن #شمس_الدين_كباشي اجتماعا مع قادة الفرق العسكرية بمحور ولاية الجزيرة، حيث استمع إلى تنوير حول مجمل الأوضاع الأمنية والموقف العملياتي وجاهزية القوات المسلحة في كافة المحاور لتحرير البلاد من دنس التمرد والقضاء على مليشيا آل دقلو الإرهابية.

وأشاد عضو مجلس السيادة خلال الاجتماع بالإنتصارات التي حققتها القوات المسلحة

والقوات النظامية الأخري والمستنفرين والقوات المشتركة بتحرير مدينة ود مدني وعودتها إلى حضن الوطن.

إلى ذلك التقى عضو السيادي كباشي مع المواطنين في لقاء عفوي، أكد تلاحم الشعب مع قيادته للذود عن حياض الوطن وترابه، كما التقى سيادته بضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة، وذلك في إطار لقاءاته مع الوحدات والفرق العسكرية.

وقام عضو مجلس السيادة بجولة داخل مدينة ود مدني وزيارة كبري حنتوب أطمان خلالها على هدوء واستقرار الأوضاع بالمدينة.

إعلام مجلس السيادة الانتقالي