■ قلنا قبل عدة أشهر إن إرتكاز الجيش سيكون في منطقة جياد انطلاقاً من قلب ولاية الجزيرة بإتجاه الشمال .. ■ ومساء أمس أعدنا التذكير بما كتبناه من قبل .. ■ وبمغيب شمس هذا اليوم هاهي جحافل النصر تطارد مليشيات التمرد إلي وجهتها المجهولة .. ■ هل تذكرون كيف انقشعت عاصفة وباء كرونا ؟! ■ وكذلك كرونا مليشيا التمرد .. هاهي إلي زوال .. ■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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