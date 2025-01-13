حزب الأمة القومي: نبارك للمواطنين فرحتهم بعودة الحياة إلى طبيعتها بولاية الجزيرة

قال حزب الأمة القومي إننا نبارك للمواطنين فرحتهم بعودة الحياة إلى طبيعتها بولاية الجزيرة ونأمل أن يساهم هذه التقدم في التقدير الصحيح لمآلات هذه الحرب اللعينة، ونطالب قيادة القوات المسلحة بأن تنأي بالمدنيين العزل الذين عجزوا عن الخروج من مناطقهم عن الانتهاكات. الجزيرة – السودان

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