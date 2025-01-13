مناوي .. حميدتي محسوب مع الذين رفع عنه القلم وإنّه إمّا مجنون أو نائم أو صبي

قال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إنّ خطاب قائد الميليشيا أمس السبت بعد دخول الجيش السوداني لمدينة ود مدني لا قيمة له.

وأشار مناوي إلى أنّ حميدتي محسوب مع الذين رفع عنه القلم، وإنّه إمّا مجنون أو نائم أو صبي ولم يصل

مرحلة الرشد بعد، أم ميّت، بحسب المحقق.

وهاجم قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي، حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، وذلك في أعقاب هزيمته في مدينة مدني صباح أمس “السبت”، ووصف حميدتي مناوي بـ”الكلب” في تسجيل صوتي مشين يؤكّد أنّه فقد السيطرة على نفسه بعد الهزيمة.

وأكّد مني أركو مناوي أنّ مدني تعتبر صرّة السودان، وأنّه بتحريرها ستتبعها مدن أخرى .

باج نيوز