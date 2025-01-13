الجيش يتحدث عن دخول الخرطوم “في أية لحظة”

قال الجيش السوداني، الأحد، إن قواته تستعد لدخول العاصمة الخرطوم، في أية لحظة.

وسيطر الجيش في وقت سابق من اليوم، على مجمع الرواد السكني، جنوبي العاصمة.

والأحد، أعلن الجيش سيطرته على مدينة تمبول شرق ولاية الجزيرة، بعد أن “كبدت قوات ميليشيا الدعم السريع، خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد” وفق بيان له.

وأعلنت القوات السودانية بقيادة عبد الفتاح البرهان، السبت، أنها سيطرت على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة في وسط البلاد، بعد خضوعها لسيطرة قوات الدعم السريع لأكثر من عام.

و”هنأ” الجيش في بيان الشعب السوداني “بدخول قواتنا صباح اليوم مدينة ود مدني وهي تعمل الآن على (تطهير) جيوب المتمردين داخل المدينة”.

ومنذ أبريل 2023 تدور حرب بين الجيش بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وأدى القتال إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون سوداني.

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