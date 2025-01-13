بادي يهنئ البرهان ونائبه عقار بمناسبة تحرير مدينة ودمدني

العمدة - حاكم إقليم النيل الأزرق قدم الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم التهنئة للفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة ونائبه الفريق أول مالك عقار بمناسبة تحرير مدينة ودمدني كما قدم التهنئة لوزير الدفاع ولرئيس هيئة الأركان بالإنتصارات التي تحققت. جاء ذلك لدى تلقيه الأحد بمقر الأمانة المؤقت التهاني والتبريكات من العاملين بالأمانة العامة لحكومة الإقليم بمناسبة تحرير مدينة ودمدني حاضرة ولاية الجزيرة وتطهيرها من دنس مليشيا آل دقلو الإرهابية المتمردة وذلك بمشاركة . الأستاذ ميرغني مكي ميرغني الأمين العام للحكومة والأستاذ عبدالغني دقيس خليفة المحافظ برئاسة الحكومة . وثمن بادي تضحيات القوات المسلحة في كافة المحاور وصادق إسهامها في إفشال المؤامرات التي تحاك ضد البلاد . وجدد التوجيه لكتائب الجيش الأبيض وكتائب الأسناد المدني للتحرك الفوري للمشاركة في إعادة إعمار مدينة ودمدني وكافة المدن التي تأثرت بإعتداءات التمرد وفاءً وعرفاناً لدماء الشهداء . وقال إن مدينة ودمدني لها طعم خاص لدى مواطني الإقليم . وأضاف أن إرادة البلاد كانت عصية في وجه المرتزقة والجنجويد المعتدين . وأعلن أن العزم معقود على تطهير كامل تراب الإقليم من دنس الجنجويد وفلول المتمرد عبدالعزيز الحلو . ودعا المواطنين الى ضرورة الإلتفاف حول القوات المسلحة وبرامج حكومة الإقليم تحقيقاً للأهداف والغايات المنشودة. سونا

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