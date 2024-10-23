أنشيلوتي يتحدث عن “كواليس الفوز” على دورتموند

أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن سعادته بالأداء الذي قدمه فريقه أمام بوروسيا دورتموند الألماني أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، وتمكنه من قلب تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز 5-2.

وقال أنشيلوتي في تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة، والتي نشرها الموقع الرسمي للنادي: “تحدثنا بهدوء لتغيير الشوط الثاني. قمت بتغيير طريقة اللعب وكان الفريق أكثر كثافة”.

وأضاف: “اتسم أداؤنا بالخجل في الشوط الأول ولم نمارس أي ضغط بينما سيطروا هم على مجريات اللعب. سجلوا هدفين وكان من الواضح تماماً ما يجب علينا فعله”.

وأكد: “قدم الفريق أداء جيدا في الشوط الثاني. كان هذا أفضل شوط ثاني لنا في الموسم، مع ضغط أكبر وكثافة أكبر.. لقد أظهر لنا الشوط الثاني ما يتعين علينا فعله وكيفية القيام به. قد تكون هذه لحظة مهمة في موسمنا”.

وتابع: “أشرح المباراة على هذا النحو: كنا خجولين للغاية ولعبنا بكثافة قليلة في الشوط الأول. كنا منظمين، لكننا لم نضغط بينما سيطروا هم على مجريات اللعب في الشوط الأول. حصلنا على الفرص ومنعنا القائم والعارضة من التسجيل وارتطمت تسديدتان في القائم. خاطرنا أكثر قليلاً في الشوط الثاني. علينا ممارسة الضغط لأننا نمتلك الخصائص البدنية للقيام بذلك”.

وعن أهم النقاط التي تحدث مع لاعبيه فيها بين الشوطين، قال: “أخبرتهم أن التفكير في تسجيل ثلاثة أهداف هو ضرب من الخيال وبأنه علينا التفكير في التفاصيل الصغيرة : عدم الفشل في التمريرات، الفوز في المواجهات الفردية، ممارسة ضغط أكبر وزيادة القوة. كل هذا يغير ديناميكيات اللعب. وقد تغيرت الأمور مع الهدف الأول”.

وأثنى أنشيلوتي على لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي سجل 3 أهداف (هاتريك) في الشوط الثاني، وقال: “من النادر أن نرى لاعبا يقدم هذا الأداء المذهل في الشوط الثاني. من النادر رؤيته حاليا وفي الماضي. لقد أضفى الطاقة والقوة والشخصية… لقد كان استثنائيا. يطلقون الصافرات بحقه في ملاعب أخرى لأنه يحدث الفارق. نحترمه في هذا البلد. معه تتوقف قضية العنصرية، لكنه يحظى بالاحترام في هذا البلد”.

وأضاف: “سيفوز بالكرة الذهبية، ولكن ليس لما فعله هذا المساء، بل لما فعله في الماضي، وعلى مساعدتنا في الفوز بدوري أبطال أوروبا. هذه الأهداف الثلاثة ستساعده على الفوز بالكرة الذهبية”.

سكاي نيوز