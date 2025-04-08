اخبار الرياضه

خالد فتحي : الرئيس السيسي الداعم الأول للرياضة المصرية

0 نشر
0 تبليغ

خالد فتحي : الرئيس السيسي الداعم الأول للرياضة المصرية

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد فتحي : الرئيس السيسي الداعم الأول للرياضة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد الشكر للفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي دعمه للرياضة .

وقال فتحي خلال كلمته في حفل قرعة بطولة العالم المقام في أحد الأماكن الأثرية ، أن الرئيس السيسي الداعم الأول للرياضة المصرية علي كافة الأصعدة و الإهتمام بالبنية التحتية .

و أشار فتحي إلي ان الاتحاد يعمل من الان لتحقيق انجاز كبير في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 المقبلة ، مشيرا الي ان البداية ستكون من خلال استضافة بطولة العالم للناشئين 2006 .


تقام مراسم حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد للناشئين مواليد  2006 ،  بأحد الأماكن الأثرية  بالقاهرة ، حيث تستضيف مصر  البطولة خلال شهر أغسطس المقبل بمشاركة 32 منتخبا عالميا .

وتستعد مصر بقوة لتنظيم الحدث العالمي واستضافة المونديال علي أفضل وجه ، ويسابق الجميع الزمن للتجهيز لبطولة تليق بقيمة مصر العظيمة التي تحولت الي قبلة تنظيم  الأحداث العالمية  في جميع الألعاب بعد التطور الرائع الذي شهدته بنيتها التحتية .

 

بذلك الشركة المتحدة للرياضة مجهود كبير بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة اليد للترتيب لحفل إعلان القرعة ، والتجهيز لحفل مبهر يليق بقيمة مصر بتاريخها العظيم ومستقبلها المشرق ، وبالتوازي مع ذلك لايزال التجهيز والإعداد للبطولة بشكل عام مستمرا علي كافة المستويات.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا