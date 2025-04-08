شكرا لقرائتكم خبر عن خالد فتحي : الرئيس السيسي الداعم الأول للرياضة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد الشكر للفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي دعمه للرياضة .

وقال فتحي خلال كلمته في حفل قرعة بطولة العالم المقام في أحد الأماكن الأثرية ، أن الرئيس السيسي الداعم الأول للرياضة المصرية علي كافة الأصعدة و الإهتمام بالبنية التحتية .

و أشار فتحي إلي ان الاتحاد يعمل من الان لتحقيق انجاز كبير في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 المقبلة ، مشيرا الي ان البداية ستكون من خلال استضافة بطولة العالم للناشئين 2006 .



تقام مراسم حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد للناشئين مواليد 2006 ، بأحد الأماكن الأثرية بالقاهرة ، حيث تستضيف مصر البطولة خلال شهر أغسطس المقبل بمشاركة 32 منتخبا عالميا .

وتستعد مصر بقوة لتنظيم الحدث العالمي واستضافة المونديال علي أفضل وجه ، ويسابق الجميع الزمن للتجهيز لبطولة تليق بقيمة مصر العظيمة التي تحولت الي قبلة تنظيم الأحداث العالمية في جميع الألعاب الرياضة بعد التطور الرائع الذي شهدته بنيتها التحتية .

بذلك الشركة المتحدة للرياضة مجهود كبير بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة اليد للترتيب لحفل إعلان القرعة ، والتجهيز لحفل مبهر يليق بقيمة مصر بتاريخها العظيم ومستقبلها المشرق ، وبالتوازي مع ذلك لايزال التجهيز والإعداد للبطولة بشكل عام مستمرا علي كافة المستويات.