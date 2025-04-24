ساندي تحتفل بعيد ميلادها.. وتوجه رسالة مطولة

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الفنانة المصرية ساندي بعيد ميلادها، وشاركت الجمهور مجموعة صور ظهرت فيها وهي تحمل قالب الحلوى باللون الأسود.



وعلقت ساندي على المنشور موجهة رسالة مطولة وقالت: "في الأمس، ودّعتُ إحدى أجمل سنوات حياتي. واليوم، أستقبل عاماً جديداً بنسخة جديدة من نفسي، بوضوح أعمق، وإيمان أقوى، وروحٍ مُنسجمة مع الله. حلمتُ يوماً بأن أكون فنانة مشهورة لديّ معجبون، ونجاح، وجمال، وثروة. لكن عندما حققتُ تلك الأحلام، أدركتُ أنها ليست سوى وعاء... يحملني الى نسخة أسمى من نفسي، نسخة مُنسجمة مع الفطرة النقية التي وضعها الله فيّ. هذا العام هو عام الصحوة، والمرونة، والسلام الداخلي، والاستسلام للتدبير الإلهي، عام المغفرة، والشفاء، والتكامل، الحمد لله على الحكمة، والنور، والرحلة، من أعماقي... شكراً لك".