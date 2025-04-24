السعودية | الوزير الفضلي يرأس اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للري الـ 24

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للري، اليوم، اجتماعه الـ 24، برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بمقر الوزارة بالرياض.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع التقرير الدوري لأداء المؤسسة، متضمنًا مؤشرات الأداء، ونسب الإنجاز، وتطورات المشاريع الجارية في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب مستجدات الأنشطة والمبادرات الهادفة إلى رفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتعزيز الاستدامة الزراعية.

وثمّن أعضاء المجلس الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة –أيدها الله–, مؤكدين أن ما يحظى به قطاع المياه من اهتمام كبير يرسّخ مقومات الاستدامة، ويعزز من قدرة المؤسسة على الإسهام الفاعل في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واختُتم الاجتماع بعددٍ من القرارات والتوجيهات الهادفة إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتوسيع مجالات الشراكة مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تطوير البنية التحتية وتحقيق الاستخدام للموارد.

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