تكنولوجيا: Pebble Core 2 Duo: محوّل شحن ذكي يعيد ابتكار الساعة الذكية الكلاسيكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في منتصف شهر مارس الماضي، أعلن إريك ميجيكوفسكي، مؤسس شركة Pebble الأصلي، عن خطط لإعادة إطلاق ساعتي Pebble 2 و Pebble Time 2، تحت اسمين جديدين: Core 2 و Core Time 2، بسعر متوقع يبلغ نحو 140 دولارًا على أمازون.

ما يميز الساعة الذكية الجديدة هو محوّل شحن مبتكر، يتيح استخدام كابل USB-C التقليدي. هذا التصميم الذكي يوفّر مرونة كبيرة، حيث يتيح للمستخدمين القدامى الاستمرار في استخدام كابل الشحن الأصلي الخاص بـ Pebble، مع تمكين المستخدمين الجدد من الاعتماد على الكابل ذاته الذي يستخدمونه مع معظم هواتفهم الذكية. يأتي المحوّل بحجم صغير جدًا، يمكن تعليقه بسهولة في حلقة مفاتيح.

وبفضل التحسين الكبير في عمر البطارية، الذي يصل الآن إلى 30 يومًا مقارنةً بـ7 أيام في الإصدار السابق، لن يحتاج المستخدمون إلى شحن الساعة سوى نحو 12 مرة في السنة.

رغم أن الفيديو الترويجي الأول لم يعرض السوار الرياضي، فإنه سيكون مرفقًا مع المنتج النهائي. وبحسب معايير اليوم، تظل Core 2 Duo ساعة ذكية بسيطة في تصميمها، حيث تأتي بشاشة بالأبيض والأسود قياس 1.28 بوصة، وهيكل بلاستيكي مقاوم للماء، بالإضافة إلى ميزات تتبع النوم ومراقبة النشاط البدني.

ستكون وظيفة مراقبة معدل ضربات القلب حصرية لطراز Core Time 2 الأعلى سعرًا، بينما سيأتي كلا الطرازين مزودين بميكروفون ومكبر صوت، مع توافق كامل مع أجهزة آيفون واندرويد.

اللافت أيضًا أن نظام التشغيل PebbleOS بات مفتوح المصدر، ما يمنح المستخدمين القدرة على الوصول إلى أكثر من 10,000 تطبيق ووجه ساعة من تطوير أطراف خارجية.

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