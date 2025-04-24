حاكم الشارقة يصل إلى سلطنة عُمان

ابوظبي - سيف اليزيد - وصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم إلى العاصمة العُمانية مسقط في زيارة يلتقي خلالها صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، ويزور فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى المطار السلطاني الخاص معالي خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني.

ويرافق صاحب السمو حاكم الشارقة وفد يضم: الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، ومعالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى سلطنة عُمان الشقيقة، وعبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، وأحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.