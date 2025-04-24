تكنولوجيا: OnePlus تكشف عن جهاز بنك طاقة SuperVOOC جديد بشحن فائق السرعة بقوة 150 واط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت OnePlus رسميًا عن هاتف OnePlus 13T في الصين، والذي يأتي مزودًا بمعالج Snapdragon 8 Elite. وبالتوازي مع هذا الإطلاق، كشفت الشركة أيضًا عن جهاز بنك طاقة جديد يدعم الشحن السريع بقوة 150 واط تحت اسم OnePlus SuperVOOC.

يمتاز بنك الطاقة الجديد بتصميم عملي يتضمن كابلًا مدمجًا، ومنفذ USB-C ومنفذ USB-A، ما يتيح له شحن ثلاثة أجهزة في الوقت نفسه. توفر كل من هذه المنافذ طاقة تصل إلى 100 واط، بينما يصل إجمالي الإخراج عند استخدام المنافذ معًا إلى 150 واط.

وبحسب تصريحات OnePlus، يستطيع بنك الطاقة الجديد شحن جهاز MacBook Pro 2021 من 0% إلى 54% خلال نحو 30 دقيقة فقط. أما عند إعادة شحن نفسه، فيمكنه بلوغ 100% خلال ساعتين تقريبًا، باستخدام شاحن سريع بقوة 140 واط مثل Aohi GaN Charger.

تبلغ سعة البطارية الداخلية 20,000 مللي أمبير، مما يسمح بشحن هاتف OnePlus 13T حوالي 2.36 مرة. كما يتضمن الجهاز شاشة مدمجة صغيرة تعرض فقط مستوى شحن البطارية، لكنها لا تقدم وظائف متقدمة مقارنة ببعض الأجهزة الأخرى ذات السعة العالية.

من جهة التوافق، يدعم البنك عدة بروتوكولات شحن مثل PD 3.0 و QC 3.0 و PPS، مما يجعله متوافقًا مع معظم الأجهزة الحديثة. ويضم ميزات أمان متعددة، إلى جانب حصوله على شهادة سلامة السفر، ويأتي مزودًا بفتحة مدمجة لتخزين كابل Type-C القابل للطي.

سعر الإطلاق في الصين هو 349 يوان صيني (حوالي 48 دولارًا أمريكيًا). ولم تعلن الشركة بعد عن موعد الإطلاق العالمي، لكن من المتوقع أن يتوفر عالميًا قريبًا.

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