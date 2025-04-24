أحمد الفيشاوي يستعين بوالده لينتقد هذا التصرف

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري أحمد الفيشاوي الجمهور مقطع فيديو عبر حسابه الخاص لوالده الممثل الراحل فاروق الفيشاوي وهو ينتقد رقص الفنانين الرجال.

وقال فاروق الفيشاوي في الفيديو :"الممثل اللي يرقص.. وأكتافه، ليس رجل. اتعلموا من رشدي أباظة، كان بيرقص رقص رجولة.. مش راقصات، في إشارة واضحة إلى رفضه لأداء الممثلين على الشاشة.

وقد علق أحمد الفيشاوي على المنشور مؤكداً دعمه للفكرة، وقال: "مات الكلام.. الله يرحمك يا أبي".

وقد وثق أحمد الفيشاوي، لحظات عائلية خاصة من احتفاله بعيد الفصح، برفقة زوجته وابنه الألماني.

وشارك الفيشاوي متابعيه مقطع فيديو وثق فيه الأوقات الرائعة مع ابنه وزوجته، وهم يستعرضون البيض المزين احتفالا بالعيد، وأرفق الفيديو بتعليق كتب فيه: "عيد فصح سعيد"،

وأثار مقطع الفيديو تفاعلا واسعا بين المتابعين، الذين أعربوا عن إعجابهم بالفيديو، ولفتوا إلى الشبه الكبير بينه وبين ابنه، والذي وصفه البعض بـ"النسخة المصغّرة" من والده.

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