مضرب: ألكاراس يقر بأن محاولة إزاحة سينر عن صدارة التصنيف "قتلتني"

الرياص - اسماء السيد - مونتي كارلو موناكو : أقر الإسباني كارلوس ألكاراس بأن محاولة إزاحة الإيطالي يانيك سينر عن صدارة تصنيف رابطة محترفي كرة المضرب "قتلتني" وتركت أثرها السلبي على مستواه هذا الموسم.

وقال ابن الـ21 عاما خلال مؤتمر صحافي على هامش دورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة "يسألني كثر، أو يخبرونني، أن لديّ فرصة لأصبح المصنف الأول لأن يانيك (سينر) لا يلعب" بسبب الإيقاف لثلاثة أشهر على خلفية تناوله مادة محظورة، مضيفا "هذا الضغط قد قتلني على الأرجح بطريقة ما".

وأضاف أن البقاء ثالثا في التصنيف "لم يفاجئني، فالناس يقولون دائما إنه يجب علينا الفوز بالدورات، أو يجب على اللاعبين الكبار التواجد دائما لخوض المباريات النهائية أو الفوز بالدورات" من أجل تحسين الترتيب.

اختبر ألكاراس، الفائز بأربعة ألقاب في البطولات الكبرى، بداية صعبة هذا الموسم حيث اكتفى بلقب واحد وكان على الملاعب الصلبة في دورة روتردام قبل شهرين.

لكن دورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة قد تشكل بداية جديدة للإسباني لأنها تطلق بداية موسم الدورات الترابية، وهي الأرضية المفضلة لدى الإسباني الفائز عليها بلقب بطولة رولان غاروس العام الماضي ودورة مدريد لماسترز الألف نقطة عامي 2022 و2023.

ويغيب سينر عن الملاعب منذ شباط/فبراير وحتى الرابع من أيار/مايو، بعد توصله إلى تسوية مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) على خلفية ثبوته تعاطي مادة كلوستيبول المحظورة مرتين.

وجاء إيقاف الإيطالي على خلفية 21 انتصارا على التوالي، في سلسلة لم يحققها أي لاعب منذ الصربي نوفاك ديوكوفيتش قبل عامين.

وغاب الإيطالي عن مشاركات هامة، أبرزها دورات إنديان ويلز وميامي ومونتي كارلو ومدريد لماسترز الألف نقطة، على أن تكون العودة المتوقعة في دورة روما التي تنطلق في اليوم التالي لانتهاء إيقافه والتي تشكل تحضيرا لبطولة رولان غاروس الفرنسية المقررة بين 26 أيار/مايو والثاني من حزيران/يونيو.

وبتقدمه بفارق كبير على ملاحقيه الألماني ألكسندر زفيريف والإسباني كارلوس ألكاراس في تصنيف رابطة المحترفين، سيعود سينر إلى الملاعب وهو في الصدارة.

وقال ألكاراس الذي يتخلف بفارق 3610 نقاط عن ابن الـ23 عاما، إنه متصالح مع فكرة عدم تمكنه من إزاحة الإيطالي عن الصدارة، مضيفا "أفكر فقط في أني لن أكون قادرا على الوصول إلى المركز الأول... في موسم الملاعب الترابية، حتى لو لم يكن يانيك يلعب، فلن تكون الفرصة قائمة أمامي لتحقيق ذلك".

وتابع "أعتقد أني بعيد جدا عن يانيك، وبالتالي... أدرك أني لست مضطرا إلى التفكير بالأمر هنا (في مونتي كارلو) وكل ما عليه فعله هو أن أذهب إلى هناك (الملعب) وأن ألعب. هذه هي عقليتي الآن".

بعد سقوطه عند الحاجز الأول (الدور الثاني) في أول مشاركة له عام 2022 وانسحابه من النسختين الأخيرتين، ينتظر ألكاراس تحقيق فوزه الأول على ملاعب مونتي كارلو الترابية.