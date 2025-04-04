الامارات | «دبي للإعلام» تواكب كأس دبي العالمي 2025 بتغطية استثنائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواكب «دبي للإعلام» فعاليات النسخة الـ29 من كأس دبي العالمي 2025 لسباقات الخيل، التي تنطلق غداً على مضمار ميدان العالمي، من خلال تغطية خاصة واستثنائية عبر شاشة «دبي ريسنج»، والقنوات والمنصات الرقمية الأخرى التابعة لـ«دبي للإعلام»، وذلك في إطار حرص المؤسسة على توفير الحدث العالمي الأشهر في عالم سباقات الخيل.

وأكدت رئيسة القنوات التلفزيونية والإذاعية في «دبي للإعلام»، سارة الجرمن، أن التغطية الإعلامية الخاصة والموسّعة لكأس دبي العالمي 2025، تأتي تأكيداً للالتزام بمواكبة الفعاليات الكبرى التي تحتضنها دبي، ومن بينها الحدث الأشهر في رياضة الفروسية (كأس دبي العالمي)، لاسيما أن دبي تعد عاصمة سباقات الخيل ورائدة الفروسية في العالم، بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ولفتت الجرمن إلى أن «دبي للإعلام» حريصة على تقديم أفضل تغطية للنسخة الـ29 للأمسية العالمية، بما ينسجم مع المكانة الرائدة للحدث الذي يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بما يليق بالسمعة العالمية الكبيرة لدبي في تنظيم ومواكبة كبريات الأحداث والفعاليات الدولية التي تستضيفها على مدار العام، ما قادها لتكون مركزاً عالمياً في مختلف المجالات والقطاعات.

وأضافت: «نحن نواكب إعلامياً حجم هذه الأمسية العالمية التي تستقطب نخبة الخيول وأفضل الفرسان من مختلف دول العالم في مضمار ميدان، الأيقونة العالمية في سباقات الخيل، وذلك من خلال إقامة استوديو باللغة العربية لمتابعة الحدث العالمي، وآخر باللغة الإنجليزية في خطوة احترافية متميزة، لاسيما أن كأس دبي العالمي بات من أبرز الأحداث الرياضية وأكثرها متابعة على مستوى العالم، ونحن في (دبي للإعلام) نسعى لأن نضع المشاهد في قلب الحدث، عبر تغطية إعلامية شاملة ومتكاملة تليق بمكانة الحدث».

من جهته، أوضح مدير إدارة القنوات الرياضية في «دبي للإعلام» عبدالرحمن أمين، أن المؤسسة حرصت على الاستعداد مبكراً لكأس دبي العالمي 2025 الذي يحظى بدعم كبير ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث يواصل الحدث مسيرته الملهمة منذ انطلاقه عام 1996، بفضل رؤية سموه كي تكون دبي في المقدمة دائماً، معرباً عن فخرهم في «دبي للإعلام» بأن يكونوا جزءاً من هذا الحدث من خلال الوجود في قلب الحدث العالمي.

وكشف أمين أن «دبي ريسنج» أعدت خطة إعلامية مميزة لضمان تحقيق أعلى درجات النجاح لهذا الحدث العالمي، بما يسهم في تعزيز مكانة المؤسسة التنافسية على الساحة الإعلامية الرياضية، حيث تضم التغطية الإعلامية باقة منوعة من البرامج والتقارير والفواصل الخاصة التي ترصد التحضيرات، وتسلط الضوء على المشاركين من خيول وفرسان، باستخدام أحدث الأدوات والوسائل، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي والتصوير الابتكاري، لتقديم محتوى يتميز بالإبداع والشمولية.