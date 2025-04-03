تعرف على سيناريوهات تأهل الأهلى والزمالك لنصف نهائي البطولات القارية

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بات فريقا الاهلى والزمالك على بعد خطوة واحدة من التواجد في نصف نهائي بطولتى دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية قبل خوض مباراة الإياب الأسبوع المقبل ، ونلقى الضوء في السطور التالية على سيناريوهات تأهل قطبى الكرة المصرية.

سيناريوهات تأهل الاهلى لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

يعد الاهلى لمواجهة الهلال السودانى المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد في القاهرة.

التعادل بأي نتيجة يمنح الأهلي بطاقة العبور إلى نصف النهائي، مستفيدًا من فوزه ذهابًا (1-0).

الفوز بأي نتيجة يضمن أيضًا تأهل الأهلي دون الحاجة لحسابات إضافية.

خسارة الأهلي بهدف دون رد في مباراة الإياب ستؤدي إلى اللجوء إلى الأشواط الإضافية، حيث يتم خوض شوطين إضافيين لمدة 15 دقيقة لكل شوط، وفي حال استمر التعادل، يتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

إذا انتهت المباراة بنتيجة (2-1) لصالح الهلال، فإن الأهلي سيتأهل وفقًا لقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، وهي القاعدة التي لا تزال سارية في بطولات إفريقيا، رغم إلغائها في دوري أبطال أوروبا وبطولات آسيا.

سيناريوهات تأهل الزمالك

يواجه الزمالك نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقى فى السادسة مساء الأربعاء المقبل علي ستاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات إياب الدور ربع النهائى بكأس الكونفدرالية الإفريقية علماً بأن مباراة الذهاب انتهت في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبى.

وتعد نتيجة التعادل السلبي، سلاح ذو حدين، فعلى الرغم من أن البعض يعتقد أنها نتيجة في صالح الفارس الأبيض، إلا أن الأخير اذا استقبل هدف من الفريق الجنوب أفريقي، فستتصعب مهمته في اللقاء.

ويحتاج الزمالك، تسجيل هدف وحيد حتى يضمن التأهل رسميًا إلى دور نصف النهائي من البطولة، وأيضًا ألا يستقبل أهداف.

أما في حال تسجيل الزمالك هدف واستقبال مثله، فوقتها سيحتاج لتسجيل هدف آخر حتى يضمن التأهل.

وغير ذلك فأي نتيجة فوز تُؤهل الفارس الأبيض رسميًا إلى دور نصف النهائي من البطولة.