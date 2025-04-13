شكرا لقرائتكم خبر عن الشيبى: قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلى.. وهدفنا الابتعاد بالصدارة والان مع تفاصيل الخبر

أعرب المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز عن رضاه على المستوى الذي قدمه فريقه في مباراته أمام الأهلي بالدوري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال الشيبي، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" على قناة أون سبورت: "قدمنا مباراة كبيرة، واللاعبون كانوا رجالا رغم النقص العددي، وظهروا في حالة تركيز عالية".

وأضاف: "كل اللاعبين قدموا ما عليهم ولعبنا أمام فريق كبير بحجم الأهلي، ولكن نجحنا في التقدم ولم نتمكن من الحفاظ على الثلاث نقاط".

وتابع: "الهدف جاء من هجمة، ووُفقت من الله في تسجيل الهدف، وهدفنا الابتعاد بالصدارة، وأملنا تقديم مستويات قوية في المباريات القادمة للتتويج بالدوري".