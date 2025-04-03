المعالج الفيزيائي لسينر هو المسؤول عن فضيحة المنشطات بحسب مدربه البدني السابق

الرياص - اسماء السيد - روما : قال أومبرتو فيرارا المدرب البدني السابق لنجم كرة المضرب الايطالي يانيك سينر المصنف الاول عالميا الخميس إنه غير مذنب في قضية سقوط الفائز بثلاث بطولات كبرى في فحص المنشطات مرتين لاستخدامه مادة محظورة.

وتعرض سينر للايقاف ثلاثة أشهر بعد توصله الى تسوية مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) في شباط/فبراير الماضي، بعد اعترافه بـ "مسؤولية جزئية" في أخطاء فريقه.

وألقى فيرارا في تعليقاته العلنية الاولى عن الفضيحة، باللوم بالكامل على المعالج الفيزيائي السابق لسينر جاكومو نالدي.

واستُبعد الرجلان من قبل إبن الـ 23 عاما منذ خروج القضية الى العلن.

وتوصلت وادا الى اتفاق مع سينر بأنه استخدم عن غير قصد مادة كلوستيبول المحظورة بواسطة نالدي.

وفال فيرارا لصحيفة "غازيتا ديللو سبورت" بأنه استخدم الرذاذ بنفسه لسنوات بعد أن وصفه له الطبيب لعلاج مرض.

وأوضح "كنت مدركا تماما بأنها مادة محظورة لذا كنت أبقيها دائما في مأمن بعيدا في حقيبة الغسيل الخاصة بي.

"اقترحت على نالدي أن يستخدمه لعلاج جرح لم يلتئم وكان يؤثر على عمله".

وأردف "لقد كنت واضحا تماما عندما تحدثت معه عن طبيعة المنتج وكان من الضروري ألا يكون على احتكاك بيانيك أبدا "في الواقع، طلبتُ منه استخدامه في حمامي فقط. لم ينكر نالدي أنه أُبلغ، لكنه قال إنه لا يتذكر".

وكشف فيرارا أنه لم يكن يعلم أن نالدي كان بدون قفازات، كما أنه لم يغسل يديه بعد استخدام الرذاذ عندما كان يعالج سينر، خصوصا بعد "التحذيرات التي قدمها له".

وتابع "بعد التفكير، من البديهي القول إنني لن أفعل الأشياء بنفس الطريقة".

"بالطبع، لست فخورا بسلوك الآخرين".

وأضاف فيرارا الذي انضم مذاك الحين إلى طاقم مواطنه ماتيو بيريتيني وصيف بطولة ويمبلدون 2021 "لقد عانيت خلال هذه القضية بسبب سوء نية البعض".

تنتهي عقوبة سينر في 4 أيار/مايو ما يتيح له العودة في الوقت المناسب للمشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة ثانية البطولات الاربع الكبرى.

وستكون دورة هامبورغ على أرضية ترابية هي المشاركة الثانية لسينر بعد عودته، إذ سيشارك ايضا بدورة إيطاليا المفتوحة في روما بين 7 و18 أيار/مايو.