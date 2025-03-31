شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف صراع منتظر بين كبار أندية الدوري المصري فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صراع شرس منتظر بين الأندية الثلاثة الكبرى فى الدورى المصرى الأهلى والزمالك وبيراميدز على ضم محمد شريف مهاجم الخليج السعودي الحالى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل اقتراب رحيله عن فريقه السعودى.

الزمالك قدم عرضًا مغريًا لمحمد شريف للحصول على توقيعه وضمه فى الانتقالات الصيفية المقبلة، وكشف مصدر أن الزمالك عرض على اللاعب ما يقرب من مليون دولار، إلا أن محمد شريف طلب تأجيل حسم الصفقة لحين اقتراب فترة الانتقالات لدراسة كافة العروض التي يتلقاها.

في الوقت ذاته، رفض بيراميدز الوقوف لمشاهدة الأمر من بعيد، وقرر الدخول في صراع المنافسة على اللاعب، وقدم عرضًا مغريًا لضمه، ورحب اللاعب بالعرض خاصة في ظل ضخامته المادية.

على الجانب الآخر، يتمسك مسئولو الأهلى بعودة اللاعب وعدم التفريط فيه، خاصة في ظل إلحاح الزمالك وبيراميدز على ضمه، ويرفض مسئولو القلعة الحمراء انتقال اللاعب لأى فريق منهما ويعمل جاهدًا على عودته.

ويحاول مسئولو النادي الأهلي إقناع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، بعودة محمد شريف باعتباره من أبناء النادي وليس غريباً عن الأجواء فى قلعة الجزيرة.

ويضع محمد شريف العودة للأهلي أولوية بالنسبة له، حال إنهاء رحلته الاحترافية فى الخليج، ولكن فى حال رفض مارسيل كولر عودته سيبدأ مناقشة العروض الأخرى، لاسيما أنه يمتلك عرضين جادين من ناديي الزمالك وبيراميدز، ويرغب اللاعب فى أن يستكمل مشواره داخل القلعة الحمراء، وهو ما يلقى قبولا لدى مسئولي القلعة الحمراء ويحاولون إقناع المدرب السويسري بالأمر.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي فى عودة محمد شريف، لاسيما أن الفريق لا يملك سوى مهاجمين فقط وهما وسام أبو علي ونيتس جراديشار، ويعاني خلال مشاركته في كأس عاصمة مصر خلال فترة التوقف الدولي من وجود مهاجمين، لاسيما مع انضمام الثنائي المحترف لمنتخبي فلسطين وسلوفينيا للشباب على الترتيب خلال الأجندة الدولية بشهر مارس الجاري.