شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم 31 مارس 2025 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، زيزو يعود لتشكيل الزمالك الأساسي أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقى، بيراميدز يعلن فى بيان رسمي التصعيد بسبب عقوبات القمة .

استقر البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك على عودة أحمد سيد زيزو نجم الفريق للتشكيل الأساسي فى مواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي، بعدما جلس على مقاعد البدلاء فى مواجهة سيراميكا بنصف نهائي كأس مصر، والتي حسمها الفارس الأبيض بنتيجة 2 - 1 وسجل زيزو هدف حصد بطاقة التأهل لدور النهائى لمواجهة بيراميدز.

وافق مجلس إدارة النادي الاسماعيلي ، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، على تمديد تعاقد الثنائي نادر فرج وعبد الكريم مصطفي لاعبى الفريق الأول لمدة خمسة مواسم مقبلة.

استقر السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للنادى الاهلى ، على تواجد الفلسطيني وسام أبو على مهاجم الفريق فى التشكيل الأساسى لمباراة الهلال السودانى غداً، الثلاثاء، في دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز يعلن فى بيان رسمي التصعيد بسبب عقوبات القمة

أصدر نادي بيراميدز بيانا رسميا بشأن قرار رابطة الأندية المحترفة، بالتراجع عن خصم الثلاث نقاط من الأهلي، مؤكدا قراره بالاتجاه نحو التصعيد قانونيا داخليا وخارجيا من أجل الحفاظ على حقوقه المشروعة.

نشر حسام حسن، نجم المصري السابق، صوراً عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، جمعته بنجوم الرياضة، بعد تلقيهم دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأداء صلاة عيد الفطر.

يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو تدريبه الجماعي الأول فى جنوب أفريقيا اليوم، الاثنين، استعدادا لمواجهة ستيلينبوش فى الثالثة عصر الأربعاء المقبل باستاد كيب تاون فى ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية، حيث توجهت بعثة الفارس الأبيض إلى جنوب أفريقيا فى الثانية فجر الأحد، وخاض الفريق تدريبات استشفائية بعد الوصول من اجل فكّ العضلات واستشفاء اللاعبين بعد رحلة سفر استغرقت ما يقرب من 11 ساعة.