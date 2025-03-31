دوري أن بي ايه: ميتشل يقود كافالييرز لفوزه الـ 60

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : قاد دونوفان ميتشل فريقه كليفلاند كافالييرز لتحقيق فوزه الـ 60 وجاء على حساب ضيفه لوس أنجليس كليبرز 127 122 الأحد، ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وأنهى ميتشل اللقاء مع 24 نقطة و12 متابعة و7 تمريرات حاسمة، في أداء وصفه مدرب الفريق كيني أتكينسون بـ "أفضل أداء له هذا الموسم".

وبلغ كافالييرز حاجز الـ 60 انتصارا في الدوري المنتظم للمرة الأولى منذ موسم 2010، والثالثة فقط في تاريخه.

كما سمح هذا الفوز لكافالييرز الذي تعرض لـ 15 هزيمة فقط بالمحافظة على تفوقه في صدارة المنطقة الشرقية بفارق 4.5 مباريات عن وصيفه بوسطن سلتيكس حامل اللقب (55 19) في السباق على المركز الاول قبل انطلاق الأدوار الإقصائية "بلاي أوف"، وذلك قبل 7 مباريات من نهاية الدوري العادي.

قال أتكينسون إن تحقيق 60 انتصارا كان يفوق توقعاته في بداية الموسم، بعد نتائج الفريق في موسم 2024 حين حقق 48 فوزا "لم أتوقع تحقيق 60 فوزا. كان هدفي الشخصي هو: +هل يمكننا التطور مقارنة مع العام الماضي؟+ هذا ما كنت أفكر فيه".

وأضاف "لكن أن يرتقي هذا الفريق إلى مستوى آخر ويحطم هذا الرقم، فهذا يعني الكثير. ولم ننتهِ بعد، لا يزال بإمكاننا إضافة المزيد" من الانتصارات.

وتابع "لكن علينا أن نحتفل بهذا (الانجاز). ليس هذا هو الهدف النهائي، ولكن علينا أن نأخذ نفسا عميقا ونحتفل بـ 60 فوزا. هو أمر صعب للغاية في هذا الدوري. أنا سعيد جدا باللاعبين اليوم".

وبرز أيضا في صفوف الفائز جاريت ألن صاحب 25 نقطة و12 متابعة، بينما أضاف إيفان موبلي 22 نقطة وداريوس غارلاند 19 نقطة.

أثنى أتكينسون بشكل خاص على ميتشل (28 عاما) الذي تألق هجوميا ودفاعيا، إذ اضافة إلى رصيده التهديفي حقق 4 سرقات "إنه يتمتع بنضج ومستوى ذهني يسمح له بإدارة المباراة كما يشاء".

وأردف "أعتقد أن هذه ربما كانت أفضل مباراة له على الإطلاق طوال العام".

في المقابل، أدت الهزيمة الـ 32 هذا الموسم (مقابل 42 فوزا) لكليبرز لاحتلاله المركز الثامن في المنطقة الغربية لتحتدم المنافسة على بطاقة التأهل المباشر إلى "بلاي أوف" مع غولدن ستايت ووريرز السادس (43 31) الفائز بفارق كبير على سان انتونيو سبيرز 148 106، ومينيسوتا تمبروولفز السابع (43 32) الذي تغلب على ديترويت بيستونز 123 104.