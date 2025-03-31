شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض تدريبه الأول فى جنوب أفريقيا اليوم استعدادا لمواجهة ستيلينبوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو تدريبه الجماعي الأول فى جنوب أفريقيا اليوم، الاثنين، استعدادا لمواجهة ستيلينبوش فى الثالثة عصر الأربعاء المقبل باستاد كيب تاون فى ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية، حيث توجهت بعثة الفارس الأبيض إلى جنوب أفريقيا فى الثانية فجر الأحد، وخاض الفريق تدريبات استشفائية بعد الوصول من اجل فكّ العضلات واستشفاء اللاعبين بعد رحلة سفر استغرقت ما يقرب من 11 ساعة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك وستيلينبوش فى السادسة مساء يوم 9 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وتأهل الزمالك إلي دور ربع النهائي كأس الكونفدرالية، بعد تصدره المجموعة الرابعة، برصيد 14 نقطة، بعدما خاض 6 لقاءات، فاز في 4، وتعادل في مبارتين، ولم يخسر في أي مباراة.

على صعيد متصل، يعود محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك لحراسة عرين فريقه في مواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي بالكونفدرالية، بعدما غاب عن مواجهة سيراميكا الأخيرة فى نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وتولى محمد صبحى حراسة مرمى الزمالك في مواجهة سيراميكا التي جمعتهما مساء الجمعة باستاد القاهرة، وفقًا للاتفاق مع الخواجة البرتغالى جوزيه بيسيرو، الذى حدد محمد صبحى لحراسة المرمى في مواجهات الكأس، على أن يكون محمد عواد حارس المرمى في مباريات الدورى والكونفدرالية.