شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد الموافق 30 مارس 2025 العديد من الأحداث الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365 ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

غياب عبد الله السعيد عن رحلة الزمالك لجنوب أفريقيا لمواجهة ستيلينبوش

شهدت بعثة فريق الزمالك إلى جنوب أفريقيا لمواجهة ستيلينبوش، غياب عبدالله السعيد لاعب الفريق عن السفر مع فريقه إلى جنوب أفريقيا، استعدادا لخوض المباراة المقبلة فى ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الافريقية المقرر لها الأربعاء المقبل.

حسام حسن يجتمع مع أبو ريدة لمناقشة وديات المنتخب فى معسكر يونيو

يعقد حسام حسن ، المدير الفنى لمنتخب مصر، اجتماعا مع هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك؛ لمناقشة العروض التى تلقاها اتحاد الكرة مؤخراً لإقامة مباريات ودية للمنتخب خلال المعسكر المقبل للفراعنة خلال شهر يونيو 2025.

مصدر يؤكد انتقال زيزو للأهلي والإعلان الرسمي فى الوقت المناسب

أكد مصدر في الأهلي أن صفقة انتقال أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك إلى القلعة الحمراء حسمت بنسبة تتخطى الـ99%، مُشيراً إلى أن الأهلي أنهى جميع الاتفاقات المالية مع اللاعب ووالده الذي يقوم بدور وكيل أعماله.

اتحاد الكرة يخاطب الخمسة الكبار لاستقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي وبيراميدز

بدأ اتحاد الكرة تحركاته واتصالاته مع عدة دول أوروبية لتعيين طاقم حكام لمباراة بيراميدز والأهلي ، في إطار المرحلة الثانية من دوري nile للموسم الجاري 2024 _ 2025، وذلك بناءً على طلب النادي السماوي الذي تعهد بتحمل تكاليف استقدام الحكام الأجانب، حيث خاطب الاتحاد 5 دول هى إنجلترا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا لتعيين طاقم دولي، وحال اعتذار هذه الدول سيتم مخاطبة دول أخرى مثل بولندا وبلجيكا والمجر.

الأهلي يتقدم بمذكرتين قانونيتين للجنة الأولمبية ورابطة الأندية حول مباراة القمة

تقدم النادي الأهلي بمذكرة قانونية إلى رابطة الأندية المحترفة، يؤكد فيها على صحة موقفه بخصوص مباراة القمة التي كان مٌحدداً لها 11 مارس الجاري في الدوري الممتاز.

جهاز الزمالك يفاضل بين فتوح وحمدى لتعويض غياب بنتايج أمام ستيلينبوش

يفاضل البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الزمالك بين الثنائي أحمد فتوح ومحمد حمدى لاعبى الفريق للاعتماد على أحدهما خلال مباراة الفريق المقبلة أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي ببطولة الكونفدرالية، فى ظل غياب محمود بنتايج عن المشاركة مع الفريق بالمباراة القادمة.

هيثم حسن ينتظر إشارة حسام حسن لتمثيل منتخب مصر

ينتظر هيثم حسن ، لاعب ريال أوفييدو الإسباني، قرار حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر باستدعائه لمنحه الفرصة لتمثيل الفراعنة فى المحافل الدولية خلال الفترة المقبلة.