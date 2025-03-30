الامارات | شرودر: عدم تسجيل الأهداف أسوأ ما يقابله «العميد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب النصر، الهولندي ألفريد شرودر، أن فريقه تلقى هدفاً بشكل تكتيكي سيئ، لم يتدرب عليه الفريق، على حد تعبيره، خلال مباراة «العميد» مع البطائح التي انتهت لمصلحة الأخير 1-صفر، في الجولة الـ19 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، مشيراً إلى أن أسوأ ما يقابله «العميد» هو عدم تسجيل الأهداف.

وقال شرودر لـ«الإمارات اليوم»: «بدأنا المباراة بشكل جيد، وكنا الأكثر سيطرة على المباراة بشكل كامل، وحصلنا على عدد من الفرص في الشوط الأول لم نسجل من خلالها، ومنها ركلة جزاء أضاعها علي مبخوت في الشوط الثاني». وأضاف: «كان ذلك أسوأ ما قابلته في الفترة الأخيرة مع الفريق، إذ استمرت أزمة عدم تسجيل الأهداف منذ مباراة القادسية الكويتي في البطولة الخليجية، وهو ما تسبب أيضاً في الخسارة أمام البطائح».

وتابع: «أهنئ فريق البطائح بالفوز، للأسف تلقينا هدفاً بطريقة غريبة، وبشكل تكتيكي سيئ، لم نتدرب عليه، من منتصف الملعب، ولكن هذه كرة القدم، ويجب التعامل مع الوضع، يجب أن نكون أكثر أمانة مع أنفسنا، نحن نلعب لنكون في منتصف الجدول، قدمنا كل شيء منذ بداية الموسم حتى أمام البطائح كنا الأكثر امتلاكاً للكرة، ولكن هذا لم يكن كافياً للتسجيل والخروج بنتيجة إيجابية».

وتعدّ الخسارة التاسعة للنصر هذا الموسم، والخسارة الرابعة على التوالي، ليتراجع إلى المركز الثامن على لائحة ترتيب الدوري، بعدما كان قد أنهى الدور الأول في المركز الثالث.