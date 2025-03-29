بطولة فرنسا: هزيمة ثالثة تواليا لمرسيليا تمهد الطريق لسان جرمان للاحتفاظ باللقب

الرياص - اسماء السيد - باريس : مهد مرسيليا الطريق أمام باريس سان جرمان المتصدر للاحتفاظ باللقب عندما سقط امام مضيفه رينس 1 3 السبت في المرحلة السابعة والعشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وسجل الياباني كيتو ناكامورا (29) ومامادو دياخون (52) وفالنتان أتانغانا إيدوا (69) أهداف رينس، وفالنتان رونجييه (78) هدف مرسيليا.

وهي الخسارة الثالثة تواليا للنادي الجنوبي فتجمد رصيده عند 49 نقطة في المركز الثاني وبات مهددا بالتراجع الى الثالث في حال فوز موناكو او نيس في قمتهما المرتقبة لاحقا.

وحقق مرسيليا الشرط الاول بين ثلاثة تخول لنادي العاصمة حسم اللقب مساء اليوم كون رجال المدرب الاسباني لويس إنريكي باتوا بحاجة الى الفوز على سانت إتيان لاحقا، وتعادل موناكو ونيس في دربي الجنوب.

ويحلّق باريس سان جرمان في الصدارة برصيد 68 نقطة متقدما بفارق 19 نقطة عن مرسيليا ويملك فرصة توسيعه الى 22 نقطة، وفي حال تعادل موناكو ونيس سيكون الفارق عنهما 23 نقطة وبالتالي سيضمن احتفاظه باللقب.

في المقابل، عزز رينس موقعه في المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة بعدما حقق فوزه الاول في مبارياته الـ16 الاخيرة في الدوري وتحديدا منذ تغلبه على مضيفه لوهافر 3 0 في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في المرحلة الحادية عشرة.

وكان مرسيليا صاحب الافضلية منذ بداية المباراة وكان قاب قوسين أو أدنى من افتتاح التسجيل عبر جناحه الانكليزي مايسون غرينوود (5)، ثم رأسية لمدافعه الارجنتيني ليوناردو باليردي اثر تمريرة من الدولي الجزائري أمين غويري أبعدها الحارس إيفان ضيوف (7).

وكاد غويري يفعلها بتسديدة من داخل المنطقة ارتدت من المدافع الكيني جوزيف أوكومو (15).

وأهدر غرينوود فرصة سهلة لافتتاح التسجيل عندما تلقى كرة داخل المنطقة من غويري سددها برعونة بجوار القائم الايمن البعيد (21).

وافتتح رينس التسجيل من أول فرصة حقيقية له في المباراة عندما تلقى ناكامورا كرة داخل المنطقة من دياخون فتلاعب بالمدافع باليردي وسددها بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس الأرجنتيني خيرونيمو رولي (29).

وأنقذ المدافع الاسباني سيرجيو أكييمي فريقه من هدف التعادل بإبعاده رأسية لقائد النادي الجنوبي الدولي أدريان رابيو من باب المرمى (38).

واندفع مرسيليا بحثا عن التعادل في الشوط الثاني لكن مرماه تلقى هدفا ثانيا من هجمة مرتدة مرر على اثرها ناكامورا كرة الى دياخون غير المراقب فتوغل داخل المنطقة وسددها داخل المرمى (52).

ووجه رينس الضربة القاضية لضيوفه من هجمة مرتدة أنهاها إيدوا بتسديدة قوية من داخل المنطقة اثر تمريرة من النيجيري ابراهيم حافظ (69).

وقلص مرسيليا الفارق بمجهود فردي لمهاجمه رونجييه الذي تلاعب بأكثر من مدافع وتوغل داخل المنطقة وسددها قوية بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس ضيوف (78).

وأنقذ ضيوف مرماه في مناسبتين بتصديه لتسديدتي نيل موباي (90+6) وغرينوود (90+7).