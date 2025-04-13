بطولة فرنسا: سانت إتيان يبقي على آماله الضئيلة بالبقاء

الرياص - اسماء السيد - باريس : أبقى سانت إتيان على آماله الضئيلة بالبقاء عندما تعادل مع ضيفه بريست 3 3 الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

افتتح بريست التسجيل سريعًا عبر لودوفيك أجورك (16)، ورد أصحاب الأرض بعد 10 دقائق بواسطة لوكاس ستاسان (16)، لكن السنغالي عبدالله سيما أعاد التقدم للضيوف في الدقيقة 25، قبل أن يدرك إيرفان كاردونا التعادل (34).

ومنح أجورك التقدم مجددا لبريست بتسجيله هدفه الشخصي الثاني (37) رافعا رصيده الى 12 هدفا هذا الموسم.

وحذا كوردونا حذو أجورك وسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لسانت إتيان مدركا التعادل (80)، وكان قريبا من الهاتريك لولا العارضة التي ردت تسديدته في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

ورفع سانت إتيان رصيده الى 24 نقطة في المركز السابع عشر قبل الاخير مقابل 44 لبريست الثامن.

وأسدى رين خدمة الى سانت إتيان بفوز الكبير على مضيفه لوهافر 5 1.

وبكر رين بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الاولى عبر الهولندي أزور ماتوسيوا، وأضاف لورنز أسينيون الثاني (12) وأرنو كاليمويندو الثالث (15)، قبل أن يسجل جونيور موانغا هدف الشرف لأصحاب الأرض (42).

وأضاف رين هدفين في الشوط الثاني بواسطة الدولي الاردني موسى التعمري (57) والكولومبي كارلوس أندريس غوميس (89).

وتقلص الفارق إلى ثلاث نقاط بين سانت إتيان ولوهافر الذي تراجع الى المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق البقاء او الهبوط مع ثالث الدرجة الثانية.

في المقابل، استعاد رين توازنه عقب الخسارة امام ضيفه اوكسير 0 1 في المرحلة الماضية، وارتقى الى المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة.

وتنفس أنجيه الصعداء بدوره عندما تغلب على ضيفه مونبلييه بهدفين نظيفين سجلهما إستيبان لوبول (2 و43)، فصعد الى المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة مقابل 15 نقطة لمونبلييه صاحب المركز الاخير والذي سيهبط رسميا الى الدرجة الثانية في حال خسارته امام مرسيليا في المرحلة المقبلة.