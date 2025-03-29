الامارات | راشد مهير: الحكم لم يوفّق في ركلة الجزاء الثانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدافع فريق البطائح راشد مهير، أن الفوز على النصر في ملعبه وحصد النقاط الثلاث أجمل عيدية من الفريق لمجلس إدارة النادي وجمهور الفريق، مشيراً إلى أن حكم المباراة لم يوفق في احتساب ركلة الجزاء الثانية عليه أمام العميد، وهو ما أكدته تقنية «الفار» وقام بإلغاء ركلة الجزاء، وأوضح اللاعب أنه كان حزيناً بالفعل عند استبداله بسبب رغبته في تكملة المباراة.

وتسبب مدافع البطائح راشد مهير في احتساب ركلتي جزاء على فريقه أمام النصر في المباراة التي أقيمت أول من أمس، ضمن الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين، الأولى احتسبت بالفعل عقب التدخل القوي على موسى ندياي، وتصدى لها علي مبخوت، ولكنه أضاع ركلة الجزاء، وفي الركلة الثانية تدخلت تقنية الفيديو وقامت بإلغاء قرار الحكم الذي كان قد احتسب الكرة على مدافع البطائح.

وقال راشد مهير، لـ«الإمارات اليوم»: «توقعنا الفوز على فريق النصر، تحدثنا كلاعبين قبل المباراة أن الفريق لا ينقصه شيء من أجل تحقيق الانتصارات، نجحنا في أرض الملعب ولم يكن اتفاقنا كلاعبين مجرد كلام، أشكر كل اللاعبين الذين قدموا كل ما يملكون، لدينا الثقة بأنفسنا، ولن ننظر لفارق النقاط مع بقية الفرق، فقط نركز على تحقيق الفوز في كل مباراة، وليس هناك أي ضغط، ونحن قادرون على الاستمرار، والتقدم أكثر في جدول الترتيب».

وأضاف: «تغيّر الفريق بالفعل مع المدرب فرهاد مجيدي. اللاعبون كما هم، ولكن نجح المدرب في تغيير أداء الفريق، وطلب من اللاعبين تقديم كل ما لديهم، لقد بذل المدرب مجهوداً كبيراً مع اللاعبين، ونجحنا معه والحمد لله، والقادم أفضل بشرط الاستمرار في هذا الأداء. نخوض كل مباراة على أننا فريق كبير وهذا يساعدنا، ولن ننظر إلى المباريات الماضية ونسعى إلى المستقبل». وعن ارتكاب ركلتي جزاء أمام النصر، تابع راشد: «أعتقد أن الحكم لم يوفّق في ركلة الجزاء الثانية. يمكن في الركلة الأولى أن أكون قد تدخلت بتهور على لاعب النصر، ولكن من وجهة نظري أنني تدخلت بعيداً عن قدم اللاعب، لم أشاهد الركلة بعد المباراة وقد أكون أخطأت ولكننا في النهاية نتعلم من أخطائنا».

وأكد اللاعب أنه كان يريد الاستمرار في اللعب وعدم الخروج من الملعب عند استبداله في المباراة (51)، وهو ما جعله يظهر وهو حزين أثناء الاستبدال، ولكن دون أن تحدث أي مشكلة مع المدرب.