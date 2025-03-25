اخبار الرياضه

الامارات | 15 لاعباً يمثلون الإمارات في الألعاب «الشاطئية الخليجية»

0 نشر
دبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | 15 لاعباً يمثلون الإمارات في الألعاب «الشاطئية الخليجية» 1/2
  • الامارات | 15 لاعباً يمثلون الإمارات في الألعاب «الشاطئية الخليجية» 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 15 لاعباً يمثلون الإمارات في الألعاب «الشاطئية الخليجية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد ألعاب القوى اعتماد مشاركة 15 لاعباً ولاعبة، ضمن قائمة المنتخب الوطني للمشاركة في دورة الألعاب الشاطئية الخليجية الثالثة «مسقط 2025»، من السادس إلى 11 أبريل المقبل.

ويخوض المنتخب خلال الألعاب الشاطئية الخليجية منافسات الوثب الطويل، والوثب الثلاثي، والوثب العالي، وسباق الميل (1600 متر)، وسباق التتابع 4×60 متراً.

وتضم القائمة معاذ فوزي، ونصيب سالمين، ومحمد النوبي، وسالم علي، وسالم البلوشي، وسعود الزعابي، ومحمد الحمادي، وفاطمة البلوشي، ومهرة أنقيليا، وعلياء الحمادي، وعبير البلوشي، وفاطمة الشامسي، ورقية المرزوقي، وفاطمة خليل، وجواهر فريد. ويترأس البعثة الإدارية والفنية علي البدواوي، إلى جانب الإدارية مروة الجسمي، والمدربين محمد حسن النويري، وحمدي الذويبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements