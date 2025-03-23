شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق ونجوم الرياضة يحضرون عزاء والد هشام حنفى نجم الأهلى السابق والان مع تفاصيل الخبر

حرص عدد كبير من نجوم الرياضة المصرية على حضور عزاء والد هشام حنفي نجم الأهلي السابق والذي أقيم في دار مناسبات مسجد عبد الرحمن الكواكبي بالعجوزة.

وحرص على حضور العزاء كل من: الفنان إيهاب توفيق فتحي مبروك ياسر ريان وعلاء ميهوب وحمادة صدقي وشريف عبد المنعم ورمضان السيد ومصطفى يونس وأحمد كشري ومحمد فاروق وتامر بجاتو وحسام عاشور وأيمن أشرف نجوم الأهلي السابقين، والحكم الدولي السابق سمير عثمان وأمير عزمي مجاهد نجم الزمالك السابق، وإيهاب المصري لاعب المقاولون العرب السابق، ومحمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

كما حضر طارق يحيى والفنان أحمد الشقنقيري، والفنان صبحي خليل وأحمد مرتضى منصور، طاهر أبو زيد، خالد مرتجي، طارق قنديل، خالد بيبو، عصام الحضري، هاني العقبي، محمد صلاح، هشام العامري، محمد العدل، الفنان عصام كاريكا، أمير عبد الحميد، المعتصم سالم، سيف زاهر، أحمد عبد الله، محمود عبد الحكيم، أحمد عبد الغني، أمين عرابي، كريم حسن شحاتة.

وحضر بعض نجوم الكرة المصرية، جنازة والد هشام حنفي التي تم تشييعها ظهر أمس السبت، بمسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر. وجاء في مقدمة الحضور، محمد عمارة وعمرو الحديدي لاعبا الأهلي السابقان، بجانب طارق مصطفى لاعب الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق البنك الأهلي.

ولد هشام حفنى الذي أطلق عليه البعض لقب "مكوك الأهلي" يوم 2 أغسطس 1973 بمحافظة القاهرة، بدأ حياته الكروية بفريق الأشبال داخل نادي الصيد، وكان يزامله في هذا التوقيت نجم الزمالك السابق الثعلب حازم إمام، وبعد مستوياته الرائعة مع الصيد قرر إبراهيم عبد الصمد انضمامه للقلعة الحمراء وهو في بداية عامة الـ13 فقط، لتبدأ نجومية نجم الأهلي الهداف والملقب بصاحب القذائف الصاروخية في مرمي المنافسين، وخلال مباراة ودية لنادي الصيد أمام الأهلي ظهر حنفي بشكل لافت للغاية، لينال بعد موسمين فقط بعد انتقاله للنادي الأهلي شارة قيادة الفريق بسبب التزامه داخل أرض الملعب.



الفنان ايهاب توفيق



ايهاب توفيق من عزاء والد هشام حنفى



ايهاب توفيق